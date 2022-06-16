محافظ البنك المركزي: مصر قادرة على تجاوز التحديات الحالية

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن العالم يعمل على اتخاذ إجراءات حاسمة لكبح التضخم المتزايد، موضحًا أن التحديات العالمية تزيد من إدراك المؤسسات المالية للمسؤوليات الاجتماعية الملقاة على عاتقها.

وأضاف عامر، خلال كلمة ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الـ29 لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي، صباح الخميس، أن المؤسسات المالية تعمل على تبني الآليات والسياسات الكفيلة، لفتح آفاق جديدة لتوفير فرص العمل والتقليل من معدلات التضخم.

وأكد أن مصر قادرة على تجاوز التحديات بفضل إيجابيات برامج الإصلاح والسياسات الرشيدة التي تبنتها الدولة، مؤكدًا أن البنك استطاع بالعمل مع الحكومة والبنوك المصرية، مواجهة تلك الحالة الاستثنائية، واتخاذ تدابير غير مسبوقة.

وأشار إلى أن البنك المركزي نجح في توفير سيولة نقدية لكل الأفراد المتعاملة في الاقتصاد، حماية لفرص العمل وتوفير كل المتطلبات والاحتياجات الأساسية للمجتمع، والحيلولة دونه انعكاس الآثار السلبية غير العادية على الأسواق والمواطنين.

وتابع: «التحديات ليست بالأمر الهين واليسير، مؤسسات الدولة تعمل في تناغم لتحقيق أهداف السياسة النقدية، بإشراف ومتابعة من البنك المركزي، لتعزيز روح الجرأة في اتخاذ القرار، وفقا لرؤية واستراتيجية الدولة»، مشيدًا بأداء المؤسسات المالية والمصرفية المصرية التي أدت بجدارة.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، الاجتماع السنوي الإفريقي رقم 29، بمساهمة بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي «أفريكسم بنك» AAM2022، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتنعقد الاجتماعات السنوية لهذا العام بعنوان «تحقيق إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في حقبة ما بعد COVID-19 - الاستفادة من قوة الشباب».