مطار مرسى علم يستقبل 118 رحلة طيران تقل 25 ألف سائح من مطارات أوروبا

يستقبل مطار مرسى علم 118 رحلة طيران تقل حوالي 25 ألف سائح أجنبي، من جنسيات أوروبية مختلفة قادمة من مطارات أوروبا الأسبوع المقبل، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وإنهاء إجراءات الوصول بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.

كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في بيان صحفي اليوم الجمعة، عن استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم لاستقبال 118 ‪ رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا على مدار الأسبوع المقبل تقل حوالي 25 ألف سائح أجنبي من حوالي 10 جنسيات أوربية من ألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وسويسرا، والتشيك، وبولندا، وبلجيكا، وفرنسا، والنمسا، ولوكسمبرج.

ولفت إلى حرص الفنادق والمنتجعات السياحية على استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات التسكين بالغرف بواسطة فرق العلاقات العامة بالفنادق، وتنظيم مهرجانات وحفلات على الشواطئ المفتوحة، بمشاركة فرق الأنيميشن؛ بهدف الترفيه وإدخال البهجة والسرور على السائحين وتنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.