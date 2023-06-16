هاني رمزي يكشف استراتيجية عمل إدارة الكشافة بالأهلي

تحدث هاني رمزي عن عمله في إدارة الكشافة والمواهب داخل النادي الأهلي، مشددا على أنه سيقوم بتطبيق استراتيجية ليفربول في ضم لاعبين صغار السن، وكذلك ترشيح عناصر مميزة للجهاز الفني.

وقال رمزي في تصريحات تليفزيونية: "السكاوتنج إدارة مهمة في اي نادٍ حول العالم، والأهلي سباق في إنشاء هذه اللجنة، ولديها مسؤولية كبيرة، والأمر ليس مجرد ترشيح لاعبين، لكن يتم التعامل بمعايير معينة وفقا لطلبات الجهاز الفني في أي مراكز يطلب التعاقد معها، ولذلك طريقة البحث ستكون مختلفة".

وأوضح: "اجتمعت مع فريق السكاوتنج في نادي ليفربول لمعرفة طريقة عملهم، وكيفية التواصل مع الوكلاء واللاعبين، واستفدت كثيرًا من هذه المقابلة، إضافة لخبراتي التي اكتسبتها من تواجدي في أوروبا، وفترة عملي في ليرس البلجيكي".

وأكمل: "نقوم حاليًا بعملية تحضير، لأن المدير الفني عندما يطلب لاعب، نكون جاهزين بالترشيحات لخمس لاعبين بأعمار مختلفة، وفقًا للمعايير المطلوبة من جانب الإدارة الفنية، كي نقوم بدراسة كافة الأمور والاستقرار على الأنسب".

وأضاف: "قمنا باستلام المهمة منذ شهرين، لكن التحضير للإدارة تم منذ فترة طويلة، ومعنا عدة محلليين، ووصلنا لمرحلة جيدة في العمل داخل اللجنة، سنحاول قدر الإمكان توفير عناصر جيدة وفقا لرغبة الجهاز الفني، وأيضا هناك دور أيضا في تدعيم قطاع الناشئين، وكذلك نستهدف الاستثمار في بعض اللاعبين بعد تطويره".

وختم: "أيضًا نقوم بمشاهدة مراحل تطوير اللاعب الذي سنقوم بمتابعته، سنقوم بتطبيق استراتيجية ليفربول داخل الأهلي في ضم لاعبين صغار السن".