عبد القادر: «لم أشك لحظة في تتويج الأهلي بلقب دوري الأبطال»

قال أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، إنه كان يثق في قدرة فريقه على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في المغرب.

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه، بعد تعادله مع نظيره الوداد المغربي يوم الأحد الماضي، مستفيدًا من فوزه ذهابا بهدفين لهدف.

وأضاف عبد القادر في تصريحات تليفزيونية: «كنا نركز بشكل كبير منذ الجولة الثانية في دور المجموعات، ولم يكن لدي شك في تحقيق اللقب من المغرب».

وتابع: «عندما استقبلنا هدفا أمام الوداد في المباراة النهائية، كنت واثقا أننا سننجح في تسجيل هدف رغم تكتل دفاع الوداد».

وبسؤاله عن احتفال اللاعبين على أغنية "سطلانة"، قال: «فكرة الاحتفال جاءت بالصدفة، ولم نكن نتوقع أن هذا الاحتفال سينتشر إلى هذه الدرجة».

وأتم: «أحاول تطوير مستواي بقدر الإمكان، في الوقت المناسب سيكون هناك طفرة في المستوى قريبًا».