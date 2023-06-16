الجزيري يحسم تجديد عقده مع الزمالك حتى 2025

أكدت تقارير تونسية على ما قاله مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك – الصادر بحقه حكم بعزله من منصبه – فيما يخص موقف التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق.

الجزيري كان قد انضم للزمالك قادماً من المقاولون العرب على سبيل الإعارة قبل أن يتم تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب.

وأوضحت إذاعة "راديو موزاييك" التونسية إن الجزيري جدد عقده حتى 2025 مع الزمالك.

وكانت اللجنة الفنية بالزمالك قد بحثت مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني ملف اللاعبين الأجانب وتم الاستقرار على تجديد عقود الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري، والظهير الأيمن حمزة المثلوثي، مع ضم بديل للبنيني سامسون أكينيولا الذي يرحل بنهاية الموسم الحالي، بينما يحيط الغموض بموقف الثنائي إبراهيما نداي وأحمد بلحاج لاسيما الأخير، الذي انضم للزمالك معارا من أسوان، فيما لا تتجه النية لدى مسؤولي القلعة البيضاء في تحويل الإعارة إلى بيع.