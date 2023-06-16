شوبير: كولر متمسك ببقاء عبد المنعم

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عضو اتحاد الكرة السابق، حقيقة عرض الهلال السعودي للتعاقد مع محمد عبد المنعم، مدافع النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

قال شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس":" ما هى حقيقة الأنباء المتداولة عن رحيل محمد عبد المنعم للهلال السعودي بعد وصول عرض مغري جدًا قيل في البداية 10 مليون والآن 12 مليون دولار".

أضاف شوبير:" المصدر المسئول قال أن كل ما يتردد في هذا الموضوع لا أساس له من الصحة، ولم يحدث أي تفاوض رسمي حتى هذه اللحظة من نادي الهلال عن عبد المنعم".

أتم شوبير:" أكد المصدر أن عبد المنعم واحد من الأعمدة الرئيسية للفريق، وأن كولر متمسك تمامًا ببقائه في الأهلي".