رويترز عن مصادر: مسودة بيان لقادة مجموعة السبع تدعة إسرائيل وإيران للتهدئة

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صاغ قادة مجموعة السبع، مسودة بيان مشترك بشأن الصراع بين إيران وإسرائيل في خضم تبادل الضربات بين الجانبين.

وتدعو مسودة البيان، إسرائيل وإيران إلى تهدئة الصراع وتجنب المساس بالاستقرار الإقليمي، حسبما نقلت وكالة رويترز عن مصادر.

وتنص المسودة كذلك على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وأن إيران لا يمكنها أبدا امتلاك سلاح نووي.

وحسبما نقلت الوكالة عن المصادر، فإن قادة مجموعة السبع سيعملون على حماية استقرار الأسواق بما في ذلك أسواق الطاقة.

ولفتت المصادر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يوقع على بيان مجموعة السبع الخاص بإسرائيل وإيران.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا.

ومساء ذات اليوم، بدأت إيران الرد بهجمات صاروخية بالستية وطائرات مسيّرة، بلغ عدد موجاتها 11، وخلفت أيضا أضرار مادية كبيرة و24 قتيلا و592 مصابا.