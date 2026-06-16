لوكاشينكو: أيام نظام كييف ستصبح معدودة بعد الهزيمة في دونباس

علق الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مقابلة مع قناة "العربية" التلفزيونية، على تطورات الوضع مؤخرا على جبهات القتال في دونباس.



وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن تطويق وحدات القوات المسلحة الأوكرانية قرب سلوفيانسك وكراماتورسك، سيؤدي إلى هزيمة نظام كييف.



وقال لوكاشينكو: "إذا تمكن الروس من تطويق هذا التجمع الحضري (في محيط سلافيانسك وكراماتورسك) والسيطرة على هذا الجزء من منطقة دونيتسك، حيث تتحصن القوات الأوكرانية بقوة، فإن أيام (أوكرانيا) ستكون معدودة؛ لأن العمود الفقري لجيش أوكرانيا يتمركز في هذا الجزء من دونباس. إن أيامهم باتت معدودة، والأوكرانيون يدركون ذلك جيدا، في ظل نقص حاد في العنصر البشري، وإمدادات تسليحية بالكاد تكفي".

وشدد رئيس بيلاروس على أن تطويق القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من سلافيانسك وكراماتورسك سيؤدي إلى هزيمة نظام كييف.

أشار لوكاشينكو إلى أن القادة العسكريين وحتى الشعب الأوكراني يدركون خطورة الموقف الميداني.



وأكد أن التمسك ببعض الجبهات بات مدفوعاً بـ "طموحات سياسية" للقيادة الأوكرانية، رغم النقص الحاد في الجنود والتذبذب في كفاءة وإمدادات السلاح.

في وقت سابق، ناقش لوكاشينكو الصراع الأوكراني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معربا عن رفضه التام لتدخل بيلاروس فيه. وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس البيلاروسي خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن بلاده مستعدة لصد لأي تدخل خارجي محتمل.