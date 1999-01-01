اتحاد الكرة يخطر الأندية بإلغاء دوري مواليد 97

أخطر اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء الأندية المشاركة في دوريات الشباب والناشئين على مستوى الجمهورية بمواعيد بداية الدوريات للموسم الجديد 2019 – 2020.
وتضمن الخطاب الذي تم ارساله للأندية المشاركة بمواعيد بداية ونهاية دورى مواليد 2001، 2003، 2004 و1999، ما يعنى إلغاء دورى مواليد 97 رسميا.
وجاءت المواعيد كالتالى:
دورى مواليد 2001: يبدأ 23 أغسطس 2019 وينتهى 20 مارس 2020.
دورى مواليد 2003: يبدأ 27 أغسطس 2019 وينتهى 28 أبريل 2020.
دورى مواليد 2004:يبدأ 24 أغسطس 2019 وينتهى 18 أبريل 2020.
دورى مواليد 1999:يبدأ 25 أغسطس 2019 وينتهى 12 أبريل 2020.