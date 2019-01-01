الحوثيون: استهداف مطار جازان السعودي بطائرات مسيرة

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نفذ مسلحو جماعة أنصار الله الحوثيين، اليوم الثلاثاء، هجومًا بطائرات مسيرة باتجاه مطار جازان السعودي.

وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين في بيان صحفي، إن الطيران المسير نفذ عملية واسعة باتجاه مطار جازان الإقليمي بعدد من طائرات قاصف تو كيه أصابت أهدافها بدقة عالية.

وأوضح سريع، أن العملية استهدفت مرابض الطائرات المسيرة، "وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار".

وأضاف:"هذه العملية تأتي في إطار الرد على جرائم العدوان (عمليات التحالف العربي) وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني".

ولم تصدر القوات السعودية أي تعليق حول هذا الهجوم حتى الان.

وكثف الحوثيون من هجماتهم المسلحة بالطائرات المسيرة على مناطق ومواقع في المملكة السعودية، في حين تعلن القوات العسكرية تصديها لمعظم تلك الهجمات.

ويأتي هذا التصعيد في ظل مساعي الأمم المتحدة بإقناع الأطراف اليمنية المتصارعة على الالتزام بمباحثات السلام وتطبيقها بشكل فعلي على الأرض.