يتأهب موطنو ولاية كاليفورنيا الأمريكية لوقوع كارثة طبيعية، وأشار تقريراً أذاعته فضائية الغد الاخبارية فإن عقب الزلزال الذي ضرب الولاية في 12 يوليو وكان بقوة 7.1 ريختر، زاد إقبال المواطنين على شراء حقائب النجاة.



وأوضح التقرير أن الزلزال الذي ضرب كاليفورنيا هو الأكبر منذ زلزال "نورثريدج" الذي ضرب جنوب كاليفورنيا عام 1996، واستمر لـ 30 ثانية ولم يضرب بشكل كبير مناطق مأهولة بالسكان.



وتابع أن حقيبة النجاة تلك تحتوى على إسعافات أولية وقناع للغبار وقفازات وبطاطين للطوارئ وأدوات نظافة، وبعد الزلزال زاد الطلب على تلك الحقائب زاد بنسبة 100% منذ الخميس الماضي، خاصة أن مواطنو كاليفورنيا يتوقعون حدوث زلزال أكبر مما مضي وأطلقوا عليه "Big One".