أعلنت محافظة الجيزة، أنه نظرًا لإجراء أعمال تحويلات لمشروع مترو الأنفاق بمنطقة البوهي بإمبابة لتحويل خط مياه قطر 800 مم الأمر الذى يتطلب نهو أعمال الربط اللازمة للخط الجديد على الخط القائم وما يترتب عن ذلك من قطع المياه بعدد من المناطق.

وأكدت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع المياه لمدة 8 ساعات اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 17/7/2020 حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 18/7/2020.

وأوضحت الشركة، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: (منطقة البوهي، ومنطقة المنيرة الشرقية، ومنطقة المنيرة الغربية).

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرب الصحي بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقًا للمواعيد المعلنة لإعادة ضخ المياه في أسرع وقت ممكن.

وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة عند الطلب يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم.

وتهيب محافظة الجيزة، بالسادة المواطنين والمنشآت الحكومية والخاصة بتدبير احتياجتهم من مياه الشرب خلال فترة الإنقطاع.