الديون الأجنبية الواردة إلى آسيا ترتفع خلال الربع الثاني من 2020

أظهر تقرير اقتصادي لبنك باركليز البريطاني، أن إجمالي الأموال الأجنبية المتدفقة إلى سوق القروض الآسيوية ارتفع بقيمة 7. 42 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي منها 17 مليار دولار خلال يونيو الماضي فقط.

وأشار أشيش أجراوال، ويلي جو المحللان الاقتصاديان في بنك باركليز في التقرير، إلى أنه من المحتمل استمرار تدفق الديون الأجنبية إلى آسيا خلال يوليو الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن التقرير القول إن الصين جذبت الجزء الأكبر من الديون الواردة إلى آسيا خلال الشهر الماضي حيث حصلت على 8. 10 مليار دولار منها، وتلتها كوريا الجنوبية وحصلت على 8. 2 مليار دولار ثم ماليزيا 7. 2 مليار دولار.

وبلغت الديون الأجنبية الجديدة في تايلاند خلال الشهر الماضي 519 مليون دولار وفي إندونيسيا 366 مليون دولار، في المقابل سجلت الهند خروج 292 مليون دولار من تعاملات الديون الأجنبية.