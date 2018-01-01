فوز مؤلفة أسترالية من السكان الأصليين بجائزة «مايلز فرانكلين» الأدبية الرفيعة

فازت تارا جون ونش، وهي مؤلفة أسترالية من السكان الأصليين، بجائزة "مايلز فرانكلين" الأدبية الأبرز في البلاد لهذا العام.

وفازت ونش "36 عاما" المنحدرة من جماعة "ويرادجوري" الأصلية، بالجائزة المرموقة عن روايتها "ذا يلد"، التي تدور أحداثها حول ثلاث قصص عن تاريخ السكان الأصليين، والعنف الاستعماري، والألم بين الأجيال، والدمار البيئي.

وقد تم الإعلان عن الفائزة اليوم الخميس في حفل تم بثه على موقع "يوتيوب". وقد كانت المرة هي الأولى في تاريخ الجائزة الذي يبلغ 63 عاما، التي يتم خلالها منح الجائزة عبر الإنترنت بسبب تفشي وباء كورونا "كوفيد-19".

وحصلت ونش، التي تستقر في مدينة نانت الفرنسية، على مبلغ 60 ألف دولار أسترالي (42 ألف دولار أمريكي) مقابل فوزها عن روايتها، التي نشرتها دار نشر "بينجوين راندوم هاوس".

ويشار إلى أن ونش هي الرابعة بين الكتّاب الأستراليين من السكان الأصليين، التي تفوز بالجائزة السنوية التي يتم منحها منذ عام 1957 للروايات "ذات الجدارة الادبية الاسمى"، والتي تعرض "الحياة الأسترالية في أي من مراحلها".

وتأسست الجائزة بناء على طلب الكاتبة الأسترالية الراحلة ستيلا مايلز فرانكلين مؤلفة كتاب "ماي بريليانت كارير".