عكاشة عن تصريح السيسي بأن القلق غير لائق بمصر: الرئيس لم يقلل من أزمة سد النهضة

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية مبادرة حياة كريمة بأن مصر لا يليق بها القلق من أزمة سد النهضة، لا تمثّل تقليلًا من هذا التحدي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "المواجهة" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن الرئيس السيسي وصف هذا القلق بأنه مشروع، لكنه أكد أنه لا يليق بدولة كبيرة مثل مصر تملك هذه الإمكانيات والقدرات.

وأشار إلى أن مصر قادرة على إنفاذ إرادتها، ومستعدة بقيادتها السياسية وقواتها المسلحة أن تجابه أي تحدٍ من الممكن أن يمس أو يقترب من دوائر الأمن القومي المصري، مشددًا على أن هذه الرسائل تنبع من رجل دولة رصين يقف على أرض ثابتة حقق ما يمكن تلمسه فعليًّا.

وأوضح أن السيسي يخاطب من خلال المشروعات بأن مصر تنفذ أكبر خطة تنموية على مستوى العالم في الوقت الراهن، وهو أمر يبعث على الفخر، ويقود أيضًا إلى ضرورة الشعور بالاطمئنان وأن تشغل الدولة وقتها بالمزيد من العمل والإنجاز وأن تحقق ما خططت له وما تخطط له قيادتها السياسية وأجهزتها التنفيذية.

وكان السيسي قد شهد مساء الخميس، احتفالية المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، وألقى الرئيس كلمة تطرق خلالها إلى أزمة سد النهضة قائلًا إن مصر لا تقبل المساس بحصة في مياه النيل وتعتبر ذلك خطًا أحمر، وأن لديها كافة السيناريوهات للتعامل مع الأمر، وأن تطالب بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث.