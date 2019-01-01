مظاهرات في إيران احتجاجا على نقص المياه وانقطاع الكهرباء

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اندلعت احتجاجات في العديد من المدن الواقعة بجنوب غرب إيران بسبب نقص المياه المستمر.

وأرسلت الحكومة وفدا من ممثلي وزارات الداخلية والطاقة والزراعة إلى إقليم خوزستان اليوم الجمعة.

وقال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الحكومية "ارنا" إنه من المقرر أن يطلع الوفد على الوضع على الأرض بالتعاون مع السلطات المحلية، وإيجاد حل فوري لهذه المشاكل.

وتضمنت الاحتجاجات في إقليم خوزستان، وفقا لتقارير، شعارات سياسية ضد النظام الإسلامي.

وكان هناك حديث عن وقوع اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن والشرطة، وكذلك إلقاء القبض على بعض المتظاهرين.

ولم يتم تأكيد هذه المعلومات بعد بشكل رسمي.

غير أن الحكومة الإيرانية تتخوف من إمكانية انتشار هذه الاحتجاجات إلى أقاليم أخرى بالبلاد .

وحدثت انقطاعات للمياه وكذلك الكهرباء في أنحاء البلاد في الأسابيع القليلة الماضية، لكن تأثيرها كان سيئا خصوصا في إقليم خوزستان حيث بلغت درجات الحرارة هناك 50 درجة مئوية.

وأضرت الانقطاعات بالزراعة في الأقاليم. وتشهد إيران حاليا موجة أخرى قاسية من الجفاف.