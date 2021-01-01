 ضبط 671 علبة أدوية غير مصرح بتواجدها داخل مركزين طبيين بقنا - بوابة الشروق
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ضبط 671 علبة أدوية غير مصرح بتواجدها داخل مركزين طبيين بقنا

المضبوطات
المضبوطات
حمادة عاشور
نشر في: الجمعة 16 يوليه 2021 - 5:26 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 يوليه 2021 - 5:26 ص

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بقنا، بقيادة الدكتورة أسماء مصطفى، مدير إدارة الصيدلة، اليوم الخميس، والدكتور محمد نصر مدير التفتيش الصيدلي، وبالاشتراك مع إدارة العلاج الحر بالمديرية، حملة مكبرة على المنشآت الطبية المخالفة بمركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

وقال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن الحملة استهدفت مركزين للأطفال والأنف والأذن يبيعا الأدوية داخل المركز بصورة غير قانونية ومخالف للقانون.

وأضاف تواضروس، أنه جرى مصادرة 671 علبة أدوية غير مصرح بتواجدها داخل المركزين، وعلى الفور صادر الفريق الأدوية وعمل محضر جنح أمن دولة طوارئ وتحريز الأدوية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، أن فريق التفتيش الصيدلي مستمر في شن حملات متتالية في مراكز المحافظة لأجل الحد من المخالفات الدوائية وتنفيذ القانون على المخالفات بقطاع الدواء.

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