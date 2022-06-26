عاهل البحرين يتوجه إلى السعودية ليترأس وفد المملكة إلى قمة جدة للأمن والتنمية

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توجه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم السبت إلى المملكة العربية السعودية ليترأس وفد مملكة البحرين إلى قمة جدة للأمن والتنمية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى السعودية تأتي تلبية لدعوة تلقاها من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية.

وتتناول القمة التي تأتي بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ملفات الأمن وتحدياته ومجالات التنمية والازدهار.