 عاهل البحرين يتوجه إلى السعودية ليترأس وفد المملكة إلى قمة جدة للأمن والتنمية - بوابة الشروق
السبت 16 يوليه 2022 11:39 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيحسم بطولة كأس مصر لموسم 2021؟
النتـائـج تصويت

عاهل البحرين يتوجه إلى السعودية ليترأس وفد المملكة إلى قمة جدة للأمن والتنمية

أ ش أ
نشر في: السبت 16 يوليه 2022 - 10:02 ص | آخر تحديث: السبت 16 يوليه 2022 - 10:02 ص

توجه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم السبت إلى المملكة العربية السعودية ليترأس وفد مملكة البحرين إلى قمة جدة للأمن والتنمية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى السعودية تأتي تلبية لدعوة تلقاها من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية.

وتتناول القمة التي تأتي بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ملفات الأمن وتحدياته ومجالات التنمية والازدهار.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك