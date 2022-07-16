محافظة الإسكندرية: حملات رقابية على الأسواق واتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في بيان اليوم السبت، رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وتشديد الرقابة علي الأنشطة التجارية والوقوف على مدى إلتزام التجار إتخاذ عقوبات رادعة حيال المخالفين.

فيما شن حي وسط برئاسة عزة سعد حملة للرقابة على الأسواق ومتابعة الاسعار شملت سوق شيديا ،وجميع المحلات بشوارع عبد القادر الغرياني ، محرم بك ،ميدان الرصافة، و المرور علي المخابز والجمعيات الاستهلاكية والهايبر ماركت وأسفرت الحملة عن تحرير محضر نقص وزن لأحد المخابز البلدية .

وقام حي الجمرك برئاسة الدكتورة رباب مدني بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من عدم إستغلال المواطنين ورفع الأسعار استهدفت شوارع إسماعيل صبري، العدوى،السيد محمد كريم، قصر رأس التين، سوق الطباخين، ووكالة الليمون ،وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٤ محاضر تموين.

ونفذ حي شرق برئاسة محارب هيلع حملة للرقابة على الأسواق والمحلات للتأكد من الإلتزام بالاسعار شملت سوق زنانيري كليوباترا حيث تم التنبيه على البائعين بإعلان أسعار المنتجات المختلفة وتم تحرير عدد ٩ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وشهد حي العجمي برئاسة السيد موسي حملة لمتابعة الالتزام بالاسعار بجميع الأسواق والمحلات شملت من البيطاش إلي الكيلو ٢١ مرورا بالهانوفيل وطريق إسكندرية مطروح وأسفرت الحملة عن غلق عدد ٩ منشآت وتحرير عدد ٣٢ محضر متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب ١٣ الف جنيه .