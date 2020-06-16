توقيع اتفاقيتي ربط كهربائي بين السعودية والعراق

وقعت وزارتا الكهرباء والنفط العراقية اتفاقيتين للربط الكهربائي في السعودية، على هامش قمة جدة للأمن والتنمية التي تستضيفها المملكة، بحسب تقارير بثتها وكالة الأنباء السعودية "واس".

ووقعت الاتفاقية الأولى بين وزارة الكهرباء العراقية مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي والتي ستربط بين شبكة الربط الخليجي وشبكة كهرباء جنوب العراق.

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، نايف العبادي، وعادل كريم المخول بصلاحيات الوزير لإدارة وزارة الكهرباء.

وتشمل الاتفاقية إنشاء خطوط ربط كهربائي من المحطة التابعة للهيئة في الكويت إلى محطة الفاو الواقعة بجنوب العراق، لإمداد جنوب العراق بنحو 500 ميجا وات من الطاقة من دول مجلس التعاون.

ويتوقع أن تحتاج خطوط الربط الكهربائي الجديدة التي سيتم إنشاؤها، قرابة 24 شهرا، ويمكن أن تعمل بقدرة إجمالية تصل إلى 1800 ميجا وات.

ووقع الاتفاقية الثانية وزير الطاقة السعودية، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ونظيره العراقي، إحسان عبدالجبار، وهي تضم محضرا تنفيذيا خاصا بمبادئ الربط الكهربائي بين الرياض وبغداد.

ويتضمن اتفاق الربط الكهربائي بين الجانبين، الربط بين عرعر واليوسفية قرب بغداد بسعة 1000 ميجا وات وجهد 400 كيلو فولت بطول يصل إلى حوالي 435 كم.

وقال وزير الطاقة السعودي إن "استكمال هذا المشروع يأتي في إطار رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، التي تركز على استثمار الموقع الاستراتيجي، وطبيعة الشبكة الكهربائية السعودية، التي تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، لجعل المملكة مركزا إقليميا لربط شبكات الطاقة الكهربائية".

وكانت دراسة فنية قد توصلت إلى أن مشروع الربط الكهربائي سيسهم في "دعم موثوقية الشبكات الكهربائية في البلدين، وتحقيق وفورات اقتصادية، وتعزيز تحقيق مزيج الطاقة الأمثل من الطاقة لإنتاج الكهرباء، ودعم استيعاب الشبكات الكهربائية لدخول الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستثمارات المثلى في مشروعات توليد الكهرباء".