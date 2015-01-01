يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور، عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023، حتى يتمكنوا من الاستعداد للمرحلة الدراسية المقبلة، سواء المنقولين للصفوف الأعلى أو الشهادات وذلك بعدما انتهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل المختلفة.

ويحرص الطلاب على معرفة موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023، حتى يكونوا على أهبة الاستعداد لخوض مرحلة جديدة في المراحل التعليمية المختلفة.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023

تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الطلبة والطالبات لم يحالفهم التوفيق في امتحانات الدور الأول في المراحل الدراسية المختلفة، وهم الذين سيدخلون امتحانات الدور الثاني من الراسبين أو المتخلفين عن بعض المواد، وكذلك الأمر لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي الذين لم يتمكنوا من أداء بعض الاختبارات على التابلت خلال فترة الامتحانات.

أما بالنسبة لطلاب الثانوية العامة فلازالت أعمال امتحانات الدور الأول جارية على مستوى المحافظة وسط حالة من الإجراءات الاحترازية، على أن تعقد امتحانات الدور الثاني في شهر أغسطس المقبل بعد ظهور النتيجة رسميًا.

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وبشكل رسمي، لم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد بداية العام الدراسي الجديد في المدارس المختلفة، إلا أن الميعاد المقترح وفقًا لمصادر فى التعليم سيكون بعد منتصف شهر سبتمبر المقبل.

العام الدراسي الجديد 2023

ويهتم أولياء الأمور والطلاب، بموعد بداية العام الدراسي الجديد حتى يتمكنوا من إنجاز مخططاتهم للإجازة الصيفية قبل مرحلة دخول المدارس، والتي من خلالها يتمكن الطلاب من الاسترخاء وتحقيق حالة مختلفة بعيدًا عن الضغوطات التي كانت تسيطر عليهم خلال فترة الامتحانات.

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الجدير بالذكر، أنه مع اقتراب شهر سبتمبر تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بداية العام الدراسي الجديد حتى يتمكن الطلاب من الاستعداد لها من خلال شراء الأدوات المدرسية والكتب والملابس الخاصة بالعام الدراسي الجديد وغيرها.