ولي العهد السعودي: لن تكون لدينا قدرة لزيادة إنتاج النفط أكثر من 13 مليون برميل يوميا

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، أن المملكة، أكبر منتج للنفط في العالم، زادت مستوى طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميًا، مشيرا إلى أن المملكة "لن تكون لديها أي قدرة إضافية لزيادة الإنتاج".



وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال كلمة الافتتاحية في "قمة جدة للأمن والتنمية"، التي انتهت اليوم السبت بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق "السياسات غير الواقعية تجاه مصادر الطاقة لن تؤدي سوى إلى التضخم"، لافتا إلى "أهمية مواصلة ضخ الاستثمارات في الطاقة الأحفورية وتقنياتها النظيفة، وتشجيع ذلك على مدى العقدين المقبلين لتلبية الطلب المتنامي عالميًا".



وشدد الأمير محمد بن سلمان على أن "المملكة تبنت نهجًا متوازنًا للوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون، باتباع نهج الاقتصاد الدائري للكربون بما يتوافق مع خططها التنموية وتمكين تنوعها الاقتصادي".



وأوضح ولي العهد السعودي أن "نمو الاقتصاد العالمي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتوافرة في العالم بما فيها الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة".



وتابع: "تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات من خلال إقصاء مصادر رئيسة للطاقة، سيؤدي في السنوات المقبلة إلى تضخم غير معهود، وارتفاع في أسعار الطاقة، وزيادة البطالة، وتفاقم مشكلات اجتماعية وأمنية خطيرة".