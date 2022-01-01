وجهت وزارة الصحة والسكان نصائح لأهالي قرية العليقات بمحافظة قنا ولمواطني الجمهورية كافة للتعامل مع أعراض ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت الوزارة أن نتيجة الفحوصات التي أجرتها للشاكين من أبناء قرية العليقات أثبتت أن الأعراض لا تشكل نسقا واحدا، وجميعها أعراض تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، ولا تستوجب الحجز في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن الأعراض المتشابهة، تمثلت في ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العظام، وإعياء، وتستمر من 3 إلى 5 أيام.

وبحسب بيان الوزارة فهذه الأعراض مشتركة بين كثير من الأمراض الشائعة كالبرد والإنفلونزا، والنزلات المعوية والحمى التي ينتشر الإصابة بها بالتزامن مع ارتفاع درجات حرارة الطقس.

وشددت الوزارة على أن الشفاء من هذه الأعراض يكون بالراحة ومخفضات الحرارة، وشرب السوائل.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها تابعت الشكوى المتعلقة بظهور أعراض مرضية متشابهة، لدى عدد من المواطنين بقرية العليقات التابعة لمحافظة قنا، ومازالت قائمة على متابعتها.

وأضافت أنه تم إرسال فرق من الطب الوقائي، والعلاجي، والترصد الوبائي، لتقصي المعلومات حول الشكوى، وتم سحب عينات من المرضى، وعينات بيئية.

وذكرت الوزارة أنه تم إرسال فرق مكافحة ناقلات الأمراض، وفحص عينات من المياه، وأماكن الصرف الصحي، كما تم حصر أعداد أصحاب الشكاوى المتشابهة، مما أسفر عن رصد النتائج سالفة الذكر.