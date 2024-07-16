فرنسا: إصابة جندي دورية في باريس جراء هجوم طعن

أصيب جندي حراسة بمحطة قطار رئيسية في باريس في هجوم طعن بسكين يوم الاثنين، وفقا لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين.

ويأتي هذا الهجوم قبل أقل من أسبوعين على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية.

وقال دارمانين إن الجندي، الذي كان ضمن دورية لمكافحة الإرهاب، أصيب بطعنة لكنه ليس في حالة حرجة، مضيفا أنه تم اعتقال المهاجم.

يشار إلى أن فرنسا تشهد حاليا حالة تأهب قصوى تحسبا للإرهاب، حيث أن جنود الحراسة في باريس ومناطق أخرى مسلحون ويتحركون في مجموعات للدفاع ضد التهديدات المحتملة.

ومع انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في 26 يوليو، عززت قوات الشرطة والجيش وجودها بشكل كبير في باريس.

وأعرب وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو عن تعاطفه مع الجندي على منصة التواصل الاجتماعي"إكس" وكتب:"الدعم والتقدير لقواتنا المسلحة، التي تعمل أكثر من أي وقت مضى من أجل حماية أمن الشعب الفرنسي".