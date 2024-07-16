محافظ بني سويف يتابع إجراءات تأخر صرف أدوية قرارات العلاج على نفقة الدولة بالمركز الطبي بناصر

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الإجراءات التي وجه باتخاذها لحل مشكلة تكدس المواطنين داخل المركز الطبي بمنطقة ناصر، وشكواهم من تأخر صرف بعض أدوية قرارات العلاج على نفقة الدولة، والخاصة بمرضى السكر، وذلك في ضوء زيارته الميدانية أمس الإثنين، لتفقد أعمال تطوير مستشفى ناصر العام ومتابعة سير العمل بالمركز الطبي، والتي على إثرها كلف لجنة من إدارة المتابعة بالتوجه للمركز الطبي، ودراسة الشكوى ومتابعة الحلول والإجراءات التي اتخذتها المديرية.

وتوجه فريق من الإدارة، للمركز الطبي الملحق به بعض أقسام مستشفى ناصر العام، وتم فحص الشكوى في حضور كل من "الدكتور محمد الدمرداش، وكيل مديرية الصحة، الدكتور محمد الجبالي مدير الطب العلاجي، والدكتور هاني سيد مدير مستشفي ناصر العام، الدكتور محمود عمر مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة هبة يحيى مدير المكتب الفني.

وتم اتخاذ إجراءات عاجلة حيال شكوى المواطنين، حيث تم توفير كمية 175 خرطوش أنسولين، وزيادة منافذ التوزيع إلى 5 منافذ، لتوزيع الأنسولين علي المواطنين، بجانب توفير كمية آخرى من الأنسولين بعدد( 130 فيال) وتم توزيعها علي المواطنين، إضافة إلى توفير كمية " 40 فيال "أنسولين من مخزون طوارئ مركز الواسطي، ومتابعة تنظيم عمليات التوزيع على المرضى، والقضاء على مشكلة تكدس المواطنين، وحصول جميع المترددين على المستشفى على احتياجاتهم من الأنسولين طبقا للقرارات الصادرة لكل مريض.

كما أفاد وكيل مديرية الصحة ببني سويف، بأنه قد تم التواصل والتنسيق مع طوارئ الوزارة والاتصال بالمخازن الاستراتيجية، وجارٍ إرسال سيارات من المديرية لاستلام الكميات المخصصة للمحافظة من الأنسولين من مخازن إدارة الطوارئ بحلوان، بجانب قيام الدكتورة وكيلة الوزارة بتشكيل لجنة لحصر النواقص من الأدوية الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة واستبدال بعضها ببدائل متوفرة، وذلك تحت إشراف الطب العلاجي، مع إعداد تقرير شامل يتم عرضه على المحافظ بنتائج عمل تلك اللجنة أولاً بأول.

من جهته وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، باستمرار متابعة سير العمل بالمركز الطبي بمدينة ناصر، وكل المنشآت والمراكز الطبية التي تقوم بصرف الأدوية الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال أية نواقص، والتواصل والتنسيق المستمر مع الوزارة للعمل على توفيرها.



