مستشار رئيس الجمهورية يجتمع بمحافظ أسوان لبحث تطورات حياة كريمة

عقد الفريق محمد فريد حجازي، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، اجتماعا موسعا مع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، حضره اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس فرج زكي نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، فضلا عن ممثلي وزارات الإسكان والتنمية المحلية والصحة والبترول والاتصالات، ومسئولي الجهات المختصة بقطاعات العمل العام بمحافظة أسوان، وذلك للمتابعة الدقيقة لآخر التطورات بهذا المشروع القومي العملاق، والوقوف على الموقف التنفيذي وإيجاد حلول عاجلة لأية عقبات قد تبطئ من نسب التنفيذ.

وأثناء الاجتماع وجه مستشار رئيس الجمهورية الشكر لمحافظ أسوان على الجهود المبذولة للدفع بمعدلات التنفيذ لما سيحققه من عوائد إيجابية تصب في صالح المواطن الأسواني.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية، أهمية التنسيق بين كل الجهات للإسراع بالخطوات التنفيذية بمشروعات المبادرة التي يتم تنفيذها من خلال الوزارات والجهات المعنية، وأنه يتم متابعة الموقف أولا بأول لاستكمال محاور المرحلة الأولى من المشروع القومي، وهو الذي يتطلب زيادة وتيرة العمل والالتزام بالتوقيتات والبرامج الزمنية المحددة لنهو المشروعات الخاصة بالشباب والرياضة والمجمعات الخدمية والزراعية خلال شهر ونصف، وكذا نهو المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والاتصالات من 3 إلى 4 أشهر ليتم التشغيل التجريبي ودخول الخدمة لباقي المشروعات الأخرى بالشكل المطلوب.

ومن جانبه أكد المحافظ، أن مشروع حياة كريمة جسد ملحمة وطنية عظيمة باعتباره أكبر مشروع تنموي في الجمهورية الجديدة لمساهمته في تحويل حياة ملايين المواطنين في قرى الريف المصري إلى واقع مختلف بتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة.

وأوضح المحافظ أن إجمالي عدد المشروعات المدرجة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية داخل 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة يصل إلى 1993 مشروعا، وتم تنفيذ 1535 مشروعا منها بقطاعات العمل المتنوعة وذلك بنسبة 77 %، وجار تكثيف الجهود لاستكمال باقي المشروعات ليجني المواطن الأسواني ثمار هذه الأعمال التي تحتاج لمزيد من التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع الجهات للانتهاء منها بالكامل في أقرب وقت ممكن.