 البرلمان اللبناني يجدد الثقة بحكومة نواف سلام - بوابة الشروق
الأربعاء 16 يوليه 2025 4:22 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمصير وسام أبو علي في المرحلة المقبلة؟


النتـائـج تصويت

البرلمان اللبناني يجدد الثقة بحكومة نواف سلام

بيروت / الأناضول
نشر في: الأربعاء 16 يوليه 2025 - 3:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 يوليه 2025 - 3:49 م

جدد البرلمان اللبناني الأربعاء، ثقته بحكومة رئيس الوزراء نواف سلام بأكثرية 69 نائبا من أصل 128.

جاء ذلك بعد استماع الحكومة للنواب في جلسة استمرت على مدار يومين متتالين دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة، وفق مراسل الأناضول.

وجدد البرلمان اللبناني ثقته بحكومة سلام بعد أن أكد 69 نائبا ثقتهم بها، فيما حجبها 9 نواب وامتنع 4 عن التصويت، مع غياب 46 نائبًا من أصل 128 نائبا.

وطغى ملف نزع سلاح حزب الله، إضافة إلى "الورقة (المقترح) الأمريكية" وتطبيق القرار 1701، على جلسة البرلمان العامة التي عُقدت أمس الثلاثاء؛ لمناقشة سياسات الحكومة اللبنانية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك