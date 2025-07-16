ترامب يعتزم فرض تعريفة جمركية تزيد على 10%على دول في الكاريبي وأفريقيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه يعتزم فرض تعريفة جمركية تزيد على 10% على الدول الأصغر، بما في ذلك دول في أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.

وأضاف ترامب في تصريحات صحفية: "سنضع على الأرجح تعريفة جمركية واحدة عليهم جميعا"، مشيرا إلى أنها قد تكون "تعريفة تزيد قليلا على 10%" على البضائع من 100 دولة على الأقل.



وتداخل وزير التجارة هوارد لوتنيك قائلا إن الدول التي ستفرض عليها تعريفة بهذه المعدلات ستكون في أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، وهي أماكن تقوم عموما بمستويات متواضعة نسبيا من التجارة مع الولايات المتحدة وستكون غير مهمة نسبيا لمعالجة أهداف ترامب في الحد من الاختلالات التجارية مع بقية العالم.



وبعث ترامب هذا الشهر رسائل إلى ما يقرب من 20 دولة والاتحاد الأوروبي بمعدل التعريفة الجمركية التي سيتم فرضها بدءا من الأول من أغسطس.

كما قال ترامب إنه سيعلن "على الأرجح" عن فرض تعريفة جمركية على الأدوية في "نهاية الشهر".

وقال الرئيس إنه سيبدأ بمعدل تعريفات جمركية أقل وسيمنح الشركات مهلة سنة لبناء مصانع محلية قبل أن تواجه معدلات ضرائب استيراد أعلى. وقال ترامب إن رقائق الكمبيوتر ستواجه نمطًا مماثلًا من التعريفات الجمركية.