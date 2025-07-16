وكالة الأنباء السورية: التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء

أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» (رسمية)، بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء.

ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة الداخلية قوله، إنه سيتم نشر حواجز أمنية في المدينة واندماجها الكامل ضمن الدولة السورية.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قد أعلنت توثيقها مقتل ما لا يقل عن 169 سوريًّا وإصابة ما يزيد على 200 آخرين في محافظة السويداء منذ 13 يوليو الحالي في حصيلة أولية.

وذكرت الشبكة في بيان، أن هذه الحصيلة تُعد أولية، على أن يجري تحديثها تباعًا مع ورود مزيد من المعلومات.

ودعت السلطات السورية إلى ضبط استخدام القوة بما يتوافق مع المعايير القانونية الدولية، والامتناع عن أي استخدام مفرط أو عشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة، لما في ذلك من تهديد مباشر على حياة المدنيين.

كما طالبت بضرورة فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات المبلّغِ عنها ومساءلة المتورطين.

وتشهد محافظة السويداء تصاعد للاشتباكات بين الفصائل المحلية والقوات الحكومية إلى جانب الغارات الإسرائيلية.

واقتربت القوات الحكومية من السيطرة على كامل مدينة السويداء، في وقت تستمر الاشتباكات مع فصائل محلية، والتي تتراجع باتجاه الريف الشرقي والجنوبي للمحافظة.