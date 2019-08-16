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السماح للنائبة الأمريكية رشيدة طليب بدخول إسرائيل «لدواع إنسانية»

النائبة الأمريكية رشيدة ونتنياهو
النائبة الأمريكية رشيدة ونتنياهو
د ب أ
نشر فى : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 12:25 م | آخر تحديث : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 12:25 م

سمحت تل أبيب اليوم الجمعة للنائبة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي رشيدة طليب بدخول إسرائيل "لدواع إنسانية."

ويأتي ذلك بعد يوم من قرار إسرائيلي برفض دخول رشيدة وزميلتها النائبة الديمقراطية في مجلس النواب إلهان عمر، قبل زيارة مقررة للضفة الغربية المحتلة، وهو ما أثار ردود فعل عنيفة حيث انتقد الكثيرون الخطوة ووصفوها بأنها غير ديمقراطية.

وكانت رشيدة طليب وإلهان عمر، أول نائبتين مسلمتين في مجلس النواب الأمريكي، دعمتا حركة "بي دي إس" (المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) المناهضة لإسرائيل والتي تهدف إلى وقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عبر مقاطعة الشركات والسلع الإسرائيلية.

وفي أعقاب الرفض، قدمت طليب التماسا للحكومة الإسرائيلية استنادا لـ "دواع إنسانية"، من أجل زيارة أقاربها الفلسطينيين "وتحديدا، جدتي، وهي في التسعينات من عمرها وتعيش في قرية بيت عور الفوقا," غربي رام الله بالضفة الغربية، بحسب الطلب الذي قدمته النائبة الأمريكية للسلطات الإسرائيلية.

وولدت طليب في مدينة ديترويت لأبوين فلسطينيين هاجرا إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت النائبة في التماسها: "ربما كانت هذه هي الفرصة الأخيرة لرؤيتها... سأحترم أي قيود ولن أقوم بالترويج لمقاطعة إسرائيل خلال زيارتي."

وقالت وزارة الداخلية الإسرائيلية في بيان إنها وافقت على الالتماس بناء على "دواع إنسانية،" وأعربت عن أمل في أن تلتزم طليب بتعهدها خلال الزيارة.

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