رودريجيز وبيل في قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو في افتتاحية مباريات الدوري الإسباني والتي ستُقام غدًا السبت على ملعب بالايدوس.

وشهدت القائمة دخول الويلزي جاريث بيل بعد فشل انتقاله إلى الدوري الصيني وعدم انتقاله لأي نادي أخر، بالإضافة إلى عودة الكولومبي جيمس رودريجيز إلى قائمة الفريق بعد انتهاء إعارته مع بايرن ميونخ الألماني، فيما غاب البلجيكي إيدين هازارد عن القائمة بسبب تعرضه لإصابة شد في العضلة الخلفية لساقه الأيسر.

وضم زيدان 22 لاعبًا في قائمة النادي الملكي وهم:

حراسة المرمى: كيلور نافاس – تيبو كورتو – دييجو ألتوب سواريز

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – سيرجيو راموس – رفائيل فاران – ناتشو فيرنانديز – مارسيلو – ألفارو أودريوزولا

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – فيدريكو فالفيردي – جيمس رودريجيز – إيسكو

خط الهجوم: كريم بنزيما – جاريث بيل – لوكاس فاسكيز – لوكا يوفيتش – إبراهيم دياز – فينيسيوس جونيور.