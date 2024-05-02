أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن قرب إطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل خلال «الفترة القليلة القادمة»، موضحا أن المرحلة الثانية تشمل 5 محافظات هي شمال سيناء، ومرسى مطروح، ودمياط، وكفر الشيخ، والمنيا.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الأربعاء، أن عدد المستفيدين من المرحلة الثانية 12مليون مواطن، لافتا أنه أكثر من ضعف عدد المستفيدين في المرحلة الأولى التي شملت 5 محافظات بإجمالي 5 ملايين مستفيد.

وأشار إلى أن انتهاء الدراسات الخاصة بالمرحلة الثانية، منوها إلى توجيه الرئيس السيسي بشكل واضح بتقليل المدة الزمنية المنصوص عليها في القانون.

وأوضح أن تجربة المرحلة الأولى واجهت بعض الصعوبات؛ نتيجة ضعف البنية التحتية الصحية وعدم وجود عدد كاف من المستشفيات، موضحا أن الدولة اضطرت إلى إنفاق الكثير من الأموال على تحسين البنية التحتية الصحية في هذه المحافظات.

وأكد أن وجود مستشفيات جامعية كبيرة وقطاع خاص وأهلي قوي في محافظات المرحلة الثانية سيسهل بدوره من عملية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مضيفا أن نسبة رضا المواطنين والعاملين في محافظات المرحلة الأولى تزيد عن 80%.

وأوضح أن الوزارة تقوم بالكشف على 70 مليون مواطن يترددون سنويا على مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.