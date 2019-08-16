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بالفيديو.. الشرطة العسكرية الصينية تتجمع بالقرب من هونج كونج

أثناء التدريب على مكافحة الشغب فى الصين
أثناء التدريب على مكافحة الشغب فى الصين
دينا النجار
نشر فى : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 11:21 ص | آخر تحديث : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 11:21 ص

عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الجمعة، مقطع فيديو يظهر انتشار الشرطة العسكرية الصينية تتجمع بالقرب من هونج كونج إثر موجة الاحتجاجات الأخيرة، بسبب قانون تسليم المطلوبين أمنيًا.

ووقعت اشتباكات عنيفة في مطار هونج كونج يوم الثلاثاء الماضي، تزامنًا مع وصول شرطة مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين، في ظل استمرار الاحتجاجات المنددة بالنفوذ الصيني في البلاد.

يذكر أن هونج كونج، تشهد الفترة الأخيرة تظاهرات ضد مشروع قانون لتسليم المجرمين، بما يسمح للصين بمحاكمة المشتبه بهم، مما أثار مخاوف حقوقية لدى المعترضين.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن الحكومة الصينية رفضت طلبا بزيارة سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية لهونج كونج، مع تصاعد حدة التوتر في الإقليم.

وذكرت وسائل إعلام متنوعة مؤخرا أنباء عن وجود متزايد للجيش الصيني على الحدود مع هونج كونج.

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