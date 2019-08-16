لغز الموت المفاجئ

تكررت حوادث الموت المفاجئ والذى لا تسبقه أى مقدمات مرضية تعلن عن قدومه أو تنذر بمداهمته. تكررت الحوادث خاصة بين الشباب فلماذا حتى الآن يقف العلم عاجزا عن رصد ما ينبئ عنه أو ينذر به؟

رصد العلم ظاهرة جديدة لم يكن لها فى الأمر حسبان: أن الأهم فى الدقائق الأخيرة التى تسبق الموت المفاجئ أو توقف القلب بلا سبب واضح هو المخ وليس القلب. ففى تجربة لفريق علمى من جامعة ميتشجن على الفئران رصد العلماء نشاط القلب والعقل قبل موتها مباشرة عن طريق رصد نقص الأكسجين فى الدم والجسم فوجدوا أن الدماغ يبعث بسيل من الإشارات إلى القلب بعدها يتوقف تماما. كان من الغريب أن فى حالة اعتراض تلك الإشارات فإن الفئران نجت من الموت. إذن فالأمل فى الأيام القادمة فى وجود وسائل تتعرف على تلك اللحظة وأدوية تقطع عليها الطريق الأمر الذى سيؤدى إلى إنقاذ مئات الآلاف من الأشخاص.

حتى الآن فإن المعروف من أسباب الموت المفاجئ ما يلى:

١ــ الطفرات الجينية: سجل علماء الدانمارك نتائج لتجارب ثبت أن هناك طفرة جينية ما مسئولة عن إنتاج بروتين يعمل كجهاز حساس لقياس شوارد الكالسيوم فى الجسم وأن تلك الشوارد هى المسئولة عن خلل ما فى تركيز الكالسيوم فى الجسم الأمر الذى يخل بكهرباء القلب بصورة ما تؤدى إلى توقف القلب.

٢ــ تضخم عضلة القلب الوراثى: هو السبب الذى تمت دراسته للآن باستفاضة كسبب توقف عضلة القلب عند الرياضيين والشباب عند حدود الثلاثين.

٣ــ تشوهات فى شرايين القلب التاجية تؤدى إلى نقص حاد فى تروية عضلة القلب أثناء بذل مجهود عضلى ما يؤدى إلى توقف القلب فجأة.

٤ــ خلل فى كهرباء القلب مكتسبا أو موروثا يؤدى إلى اضطراب فى نبض القلب سواء زيادة سرعته أو بطء نبضاته مما يسفر عنه إغماء يؤدى إلى وفاته.

حتى الآن بالفعل يعد الموت المفاجئ إحدى المشكلات الطبية التى غالبا ما تسبق يد الله فيها يد الإنسان. لكن ما الذى يستوجب عمله إذا ما تعرض إنسان لذلك فى وجود محيطين به؟ الانعاش القلبى والرئوى الآن خطة تدرس فى الكثير من المراكز الطبية بل والمراكز الاجتماعية فى كندا وأمريكا بل هى أيضا الآن فى مصر.