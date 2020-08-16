ولاية فلوريدا الأمريكية تسجل 6352 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في ولاية "فلوريدا" الأمريكية، تسجيل 6 آلاف و352 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و204 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، أن إجمالي حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الولاية الأمريكية بلغ 569 ألفا و637 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 9 آلاف و345 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر سريعا مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.