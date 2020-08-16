رئيس كوريا الجنوبية يطالب ببذل كل الجهود لوقف تفشي فيروس كورونا

أصدر الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان، اليوم الأحد، أوامره بحشد كل الوسائل الممكنة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي أعمال غير قانونية يمكن أن تضر بنظام الحجر الصحي.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن تصريح مون جاء عقب إطلاعه على نتائج اجتماع عاجل شمل مسؤولي الرئاسة، والذي عقد في أعقاب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت 279 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث تعد أول مرة تتجاوز فيها حالات الإصابة اليومية في البلاد 200 حالة منذ خمسة أشهر.

ونقل كانج مين سيوك المتحدث الرئاسي عن مون القول: "نحن في مفترق طرق خطير للغاية، على الحكومة حشد كل الوسائل الممكنة لوقف تفشي فيروس كورونا".

كما أصدر مون أوامره للمسؤولين بضمان جاهزية المنشآت الطبية في منطقة العاصمة بكامل طاقتها لمنع أي نقص محتمل في أسرة المستشفيات، كما طالب بتعاون الكنائس التي سجلت عدة حالات إصابة عديدة بفيروس كورونا، في جهود الحجر الصحي.

وكانت كوريا الجنوبية قد حذرت من إصابات جماعية جديدة بعد أن سجلت أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا منذ مارس الماضي، معظمها مرتبطة بإصابات ظهرت في كنيسة بالعاصمة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وكان قد تم تسجيل 445 حالة إصابة في مطلع الأسبوع مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 15 ألفا و318، طبقا لبيانات صادرة من المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ومن بين الإصابات الجديدة، 249 حالة لها صلة بكنيسة "سارانج جيل". وقالت السلطات اليوم الأحد أنها ستغير قس الكنيسة بسبب انتهاك قوانين الحجر الصحي.

وكانت البلاد قد سجلت أكثر من خمسة آلاف إصابة متعلقة بطائفة دينية يطلق عليها "شينشيونجي" بين فبراير ومارس الماضيين، التي جعلت البلاد ثاني أسوأ دولة بسبب الفيروس في ذلك الوقت.