السيسي: المستشار عدلي منصور شخصية وطنية عظيمة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن المستشار عدلي منصور الرئيس السابق شخصية وطنية عظيمة، مشيدا بدوره خلال فترة من أصعب المراحل التي مرت بها مصر.

وقال الرئيس السيسي -في نص مداخلته خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى- "أقدم التهنئة لكل الشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد، وأرحب بالرئيس عدلي منصور وهو شخصية وطنية عظيمة، وشخصية لها دور عظيم خاصة في مرحلة من أصعب المراحل التي مرت على مصر، وإننا لم نتقابل منذ فترة طويلة بسبب فيروس كورونا فاسمح لي أن أرحب بك مرة أخرى".