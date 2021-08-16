جامعة القاهرة تحافظ على تواجدها ضمن أفضل 500 جامعة عالمية بتصنيف شنجهاي 2021

أكدت جامعة القاهرة حفاظها على تواجدها ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم وفقا للتصنيف الصيني شنجهاي لعام 2021، متصدرة بذلك كافة الجامعات وضمن أفضل 5 جامعات إقليمي.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة حافظت على تواجدها ضمن أفضل 500 جامعة بالتصنيف الصيني، وهو ما يعد نتاجا لجهود كبيرة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوصول بالجامعة إلى مصاف الجامعات المرموقة بالرغم من ظروف جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الجامعة الوحيدة المصرية التي تواجدت خلال الفئة من 401 و500 جامعة هذا العام.

وأضاف أن التواجد ضمن أفضل 500 جامعة علي مستوي العالم يعني أن جامعة القاهرة واحدة من ضمن أفضل 1.5% من عدد جامعات العالم التي يشملها التصنيف، موضحا أن الوصول إلى هذه المكانة الدولية نتيجة تنفيذ عدد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها تطوير منظومة البحث العلمي وتحفيز الباحثين علي النشر العلمي الدولي في كبري المجلات العلمية الدولية.

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الجامعة ساهمت بشكل كبير ليس في تحسين مراكز الجامعة دوليا في كافة التصنيفات العالمية المرموقة، ولكن في حصد العديد من الجوائز حيث حصل أساتذة الجامعة علي 22% من جوائز الدولة في كافة التخصصات، بالإضافة إلى نشر بحوث علمية دولية تمثل حوالي 23% من إجمالي ما تم نشرها عبر تاريخ الجامعة، كما استحوذت الجامعة علي 25% من إجمالي الابحاث المنشورة دوليا باسم مصر.

وأكد أن الجامعة مستمرة في خطط التقدم دوليا ضمن التحول الي جامعة ذكية من الجيل الرابع من أجل مواكب الجامعات المتقدمة عالميا، حيث تعمل الجامعة حاليا علي مبادرة لدراسة الفجوة المعرفية مع الجامعات المصنفة العشرة الأولي عالمياً، وكيفية سد الفجوة المعرفية في كافة التخصصات الحديثة والتي سيكون لها تأثير كبير علي وظائف المستقبل.

وأضاف أن المبادرة تستهدف دراسة كل تخصص من حيث مراكز الاهتمام العلمي التعليمية والبحثية الرئيسة والفرعية، والمقررات الدراسية وتوصيفها وأساليب التعليم والتدريب وتقنيات التعليم المستخدمة، وكذلك رصد برامج واهتمامات عشرة من المراكز البحثية ذات التميز العلمي على مستوى العالم، و مقارنتها بأوضاعنا في جامعة القاهرة لتحديد الفجوات المعرفية والتكنولوجية بيننا وبين العالم، وكيف نقوم بتغطية تلك الفجوات على مستوى العملية التعليمية والبحثية.

جدير بالذكر أن التصنيف الصينى شانغهاي يعتبر أقدم وأهم التصنيفات العالمية للجامعات حيث يعتمد على معايير موثوق بها دولياً، ويصدر سنوياً خلال شهر أغسطس من كل عام، وتعد جامعة القاهرة الجامعة المصرية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 500 جامعة.