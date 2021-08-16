الطيران المدني الإماراتي: تعليق الرحلات الجوية إلى أفغانستان نظرا للأحداث الراهنة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق الرحلات الجوية لشركات الطيران المسجلة في دولة الإمارات إلى مطارات جمهورية أفغانستان نظراً للأحداث الراهنة.



وذكرت الهيئة في بيان أصدرته، اليوم الاثنين، أنها تتابع آخر التطورات التي تشهدها أفغانستان، وتقييم الأوضاع الراهنة بالتنسيق مع الجهات المعنية والناقلات الوطنية في دولة الإمارات، وذلك لضمان التشغيل الآمن لشركات الطيران في الدولة.



ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الاثنين، أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنها تضع أمن وسلامة الطيران المدني على رأس قائمة أولوياتها.



وأصبح مطار كابول الدولي موقعا لأحداث ومشاهد درامية قاتمة، مع تجمع الآلاف من الأفغان الذين يحاولون الفرار بأي ثمن من البلاد بعد أن سيطرت طالبان على أغلبها باستيلائها على العاصمة أمس.



وخسر خمسة أشخاص على الأقل حياتهم اليوم في المطار، إذ يُعتقد أن جنود أمريكيين قتلوا رجلين مسلحين أثناء الفوضى، بينما لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بعد سقوطهم من أسفل طائرة، كانوا متشبثين بها، بعد ثوان من إقلاعها.



كما ذكرت أنباء أن القوات الأمريكية أطلقت النار في الهواء لتفريق الأشخاص الذين كانوا يحاولون شق طريقهم إلى الطائرات.