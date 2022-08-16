يوفنتوس يُعلن تفاصيل إصابة دي ماريا

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء، طبيعة إصابة لاعبه آنخيل دي ماريا، عقب الفوز على ساسولو في الدوري.

وكشف يوفنتوس عبر موقعه الرسمي إصابة دي ماريا بتمزق خفيف في الفخذ الأيسر على أن يتم تقييم حالته مجددًا بعد 10 أيام.

واستهل يوفنتوس مسيرته في الدوري الإيطالي بفوز كبير على ساسولو بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الأولى من الكالتشيو، وسجل دي ماريا أول أهدافه الرسمية بقميص فريق السيدة العجوز في الدقيقة 26 من مواجهة ساسولو.

ورفع يوفنتوس رصيده لـ3 نقاط بالفوز على ساسولو، واحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن نابولي الذي فاز على فيرونا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة سامبدوريا، الإثنين المقبل، ضمن الجولة الثانية من منافسات الكالتشيو.