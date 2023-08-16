برلين تعلن أن نسبة الموثوقية في طائراتها الحكومية تتجاوز 95%

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية رفضها للتشكيك في قدرات الهيئة المسئولة عن الطائرات الحكومية، بعد تعطل طائرة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مرتين أثناء رحلتها إلى استراليا.

وقالت متحدثة باسم الوزارة في المؤتمر الصحفي الاتحادي اليوم الأربعاء، إن الوزارة أجرت مسحا للرحلات منذ نوفمبر 2020 حتى الآن، وأن المسح أظهر أن نسبة الموثوقية في الطائرات الحكومية الألمانية تزيد عن 95%.

وأضافت المتحدثة أن "هذا الأمر يتحدث عن نفسه، لا أرى أن هناك حاجة أساسية لإجراء عملية إصلاح بناء على حادثتي التعطل"، منوهة إلى أن المهم هو سلامة الطيران وأردفت:" نحن ضمنا ذلك".

وكانت بيربوك اضطرت إلى إلغاء رحلتها إلى منطقة المحيط الهادئ التي تشمل استراليا ونيوزيلندا وفيجي بسبب حدوث عطل فني في طائرتها مرتين، وهي طائرة إيرباص طراز إيه 340.

وكانت الطائرة توقفت للتزود بالوقود في الإمارات وبعد فترة قصيرة من إقلاعها متوجهة إلى استراليا اضطرت إلى العودة مرة أخرى إلى الإمارات بعد اكتشاف أن قلابات الهبوط تعذر طيها.

وخضعت الطائرة للصيانة في الإمارات وأجرت رحلة تجريبية قبل أن تقلع مرة أخرى لاستكمال رحلتها لكن العيب نفسه ظهر مرة أخرى الأمر الذي جعل وزيرة الخارجية الألمانية تنهي رحلتها وتعود إلى ألمانيا على متن طائرة خطوط جوية مساء أمس الثلاثاء.