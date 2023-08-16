كامب ديفيد تستضيف قمة ثلاثية بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية الجمعة المقبل

تستضيف الولايات المتحدة، يوم الجمعة المقبل، قمة ثلاثية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سيوك-يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وأوضح المكتب الرئاسي بسيول، في بيان اليوم الأربعاء، أن يون سيغادر إلى الولايات المتحدة، غدا الخميس، لحضور قمة ثلاثية، في 18 أغسطس الجاري، مع بايدن وكيشيدا وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

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ومن المقرر أن تعقد القمة في مقر الإقامة الرئاسي الأمريكي بمنتجع كامب ديفيد بالقرب من العاصمة واشنطن، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

ووفقا ليونهاب، يتوقع أن تناقش القمة سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في عدة مجالات على رأسها الأمن والاقتصاد.

وتأتي تلك القمة تلبية لدعوة بايدن لنظيريه يون وكيشيدا، وسط توترات أمنية مستمرة بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية وتوترات جديدة بين الصين واليابان.