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رسميا.. زد يتعاقد مع قطة من بيراميدز

عمرو فهمي
نشر في: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 7:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 7:16 م

أعلن نادي زد عن تدعيم صفوفه بصفقة جديدة، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

وضم نادي زد أحمد عاطف «قطة» لاعب بيراميدز لمدة موسم على سبيل الإعارة، ضمن خطة إدارة النادي في دعم الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

ونجح فريق زد في التعاقد مع عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، محمد إسماعيل، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي، و ماجاسا، وأرناوفي مومبولي، عبدالله مجدي، إسلام عبد الله، بيتر موتوموسي، مصطفى فوزي، محمد أشرف، حمدي ياسر، أحمد سيد عبد النبي، وأحمد عاطف لاعب بيراميدز الذي انضم لمدة موسم علي سبيل الإعارة.


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