إنشاء 19 مشروعا ضمن حياة كريمة في إسنا بالأقصر

قالت هدى المغربي، سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، إنه تم الانتهاء من إنشاء 13 مجمعا خدميا بقرى مركز إسنا الذي يشهد تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضحت، لـ"الشروق"، أنه تم الانتهاء من إنشاء مجمعات قرى الشغب والدير والحلة والكيمان وأصفون والنجوع وتوماس والنمسا وكومير، في إسنا، مشيرة إلى أن المجمعات تضم مركز تكنولوجي، وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب تموين ومكتب بريد ووحدة محلية ومجلس محلي ووحدة تضامن اجتماعي.

وأكدت أنه يتم حاليا توفير الدعم والتيسيرات اللازمة لبدء التشغيل التجريبي المجمعات بجانب تزويدها بكل الإمكانات الإلكترونية لخدمة أكثر من 600 ألف مواطن ومواطنة من سكان قرى إسنا.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء أيضا ضمن مبادرة "حياة كريمة" من تشغيل الصرف الصحي في قرى النجوع بحري والنجوع قبلي وبندر مدينة إسنا بـ6 محطات للمدينة ويجري العمل في محطة رفع النمسا والتي تبلغ طاقتها 360 لترا في الثانية.