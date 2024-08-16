أكد الفنان هشام ماجد، أن فيلم «سمير وشهير وبهير» مع المخرج معتز التوني؛ كان بمثابة «فاتحة خير» له ولزملائه أحمد فهمي وشيكو.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحياة»، على هامش مهرجان مدينة العلمين الجديدة، إنه يفضل التمثيل على التأليف، قائلا: «أحب التمثيل أكثر، لكن الاثنين مرتبطان ببعض بالنسبة لي، لأني حريص دائما في أي عمل أن يكون السيناريو والورق مكتوب بشكل كويس».

وأضاف أنه لا يشعر بالراحة إلا عندما يصبح متأكدًا من أن السيناريو «جيد والجميع راض عنه»، مشيرا إلى شارك في كتابة العديد من الأعمال الفنية، مثل «ورقة شفرة، وسمير وشهير وبهير، وبنات العم»، في حين لم شارك في كتابة أعمال أخرى ولم يمثل فيها مثل «فاصل ونعود، وزنقة ستات، وبوشكاش، وحامل اللقب».

وكشف «ماجد» أن الثلاثي كان يتبادل كتابة المشاهد لِبعضهم البعض أثناء كتابة «سمير وشهير وبهير»، مؤكدا أنه تعود على ألا «يفكر في الكتابة لنفسه فقط؛ بل يهتم حتى للأدوار الثانوية».

وفي سياق آخر، تطرق إلى سؤال حول سيطرة الرجال على مجال الكوميديا، قائلًا: «لأن الرجل بيضحك أكثر من الست.. عندنا ستات لذيذة وبتضحك لكن ليس بعدد الرجالة ودائما الكوميديان أغلبهم رجالة، لكن هذا لا يمنع وجود السيدات كان عندنا الفنانة سهير البابلي والفنانة إسعاد يونس وشادية؛ لكن العدد ليس كبيرا مقارنة بالرجال».