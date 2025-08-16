الإسكندرية: تحويلات مرورية جديدة بنفق المندرة تمهيدا لبدء أعمال الهدم ضمن مشروع المترو

في إطار استكمال أعمال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، نوهت محافظة الإسكندرية إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز المسار المروري البديل للحركة المرورية القادمة من شارع ملك حفني قبلي في اتجاه نفق المندرة، ويمتد حتى الدوران المقابل لشارع ملك حفني بحري للعودة إلى المسار الطبيعي جوار أسوار المنتزه في اتجاه طريق الكورنيش.

وبناءً على ذلك، سيتم اعتبارًا من الساعات القادمة تحويل مسار الحركة المرورية القادمة من شارع ملك حفني قبلي من مناطق المعمورة في اتجاه نفق المندرة إلى المسار البديل، وذلك تمهيدًا لبدء أعمال هدم النفق ضمن استكمال مشروع قطار التروسكوير.

وأهابت محافظة الإسكندرية في بيان اليوم السبت، بالمواطنين وقائدي المركبات، الالتزام بالتحويلات المرورية المقررة والتعليمات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، والتعاون مع الجهات المعنية، حرصًا على سلامة الجميع وضمان انتظام الحركة المرورية خلال فترة تنفيذ الأعمال.