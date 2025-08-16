المستشار الألماني يستبعد تكرار إهانة ترامب لزيلينسكي في اجتماع يوم الاثنين

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن تفاؤله بأن لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين المقبل في البيت الأبيض لن يسير على نفس نهج اللقاء السابق.

وشهد الاجتماع السابق بين زيلينسكي وترامب في نهاية فبراير/شباط الماضي مشهدا استثنائيا غير مسبوق، حيث قاطع ترامب زيلينسكي مرارا، وتساءل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عما إذا كان الرئيس الأوكراني قد أعرب عن شكره لأمريكا على مساعدتها لبلاده، وتم إلغاء الاجتماع فجأة، ومن ثم غادر زيلينسكي البيت الأبيض.

وقال ميرتس لمحطة "آر تي إل/إن تي في" التلفزيونية الألمانية اليوم السبت إنه لا يعتقد أن ترامب سيهين زيلينسكي مرة أخرى، مشيرا إلى أن القادة الأوروبيين سيقدمون لزيلينسكي "بعض النصائح الجيدة" خلال اجتماعهم مع الرئيس الأوكراني غدا الأحد.

وقال زيلينسكي في وقت سابق من اليوم إنه سوف يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى واشنطن يوم الاثنين بعد قمة ألاسكا.

وقال زيلينسكي إنه أجرى محادثة "طويلة وهادفة" مع ترامب اليوم السبت بعد أن التقى الرئيس الأمريكي مع بوتين في ألاسكا. ولم يسفر ذلك الاجتماع عن أي اتفاق لإنهاء الحرب.





