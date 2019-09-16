نافاس: ذكرياتي مع ريال مدريد لا تنسى

تحدث النجم الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن المواجهة القادمة التي ستجمع بينه فريقه الحالي وبين ناديه القديم ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وقال “نافاس” خلال تصريحات له لصحيفة “أس” الإسبانية: “مباراة ريال مدريد ؟ نعم عشت أفضل أيام حياتي في البيت الملكي، لا يُمكنني أن أنكر ذلك مهما كانت الظروف، ذكرياتي هناك لن تُمحى أبداً من داخلي”.

وأضاف: “الحياة تستمر بدون توقف، وبالتالي لا يُمكن الرجوع إلى الخلف، أنا الآن لاعباً في باريس سان جيرمان، لذا سوف أقاتل بكل قوتي من أجل شعار النادي الذي أتواجد فيه حالياً”.

وأكمل: “الجماهير الباريسية تستحق الكثير، أعدهم ببذل أقصى مجهود لدي الفترة القادمة من مسيرتي معهم، استقبالهم لي كان مثالياً للغاية، إنهم فعلاً يستحقون القتال من أجلهم”.

وفي ختام حديثه، شدد: “مواجهة الميرنجي لن تكون سهلة على الطرفين، يجب ألا ننسى أنهم أبطال أوروبا في 4 مرات من أصل آخر 6 سنوات، علينا الاستعداد جيداً لهذه المباراة”.