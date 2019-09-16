روسيا: عدد حرائق الغابات في سيبيريا يتراجع بشكل كبير

قالت السلطات الروسية اليوم الأحد، إن حرائق الغابات ما زالت مشتعلة في سيبيريا، على الرغم من أن الوضع أصبح أقل خطورة إلى حد بعيد.

وأحصت سلطات الغابات الروسية عدد الحرائق بحوالي 25 حريقا مشتعلا في مساحة تبلغ حوالي 170 ألف هكتارا، معظمهم في المناطق التي يصعب الوصول إليها حيث أن إخمادها لم يكن خيارا.

وفي منتصف أغسطس، كان هناك أكثر من مائتي حريق مشتعل في منطقة أكبر من مساحة لوكسمبورج.

وتؤثر الحرائق ،التي لا تزال مشتعلة لأسابيع، على حزام الغابات اة أهمية في العالم في سيبيريا.

وأدت الأمطار وجهود رجال الإطفاء في النهاية في خفض عدد الحرائق. وتقدر السلطات الروسية حاليا باحتراق نحو 9 ملايين هكتار حتى الآن خلال هذا العام.

في سيبيريا، كل صيف، تندلع حرائق في الغابات وعلى السهول، لكنها هذا العام كانت أكثر شدة مما كانت عليه في الأعوام الماضية. ويرتبط هذا أيضا بالجفاف الذي تعاني منه المنطقة.

وعانى المواطنون في الكثير من المناطق الواقعة في شرقي أوكرانيا من الدخان الخطير، وألقوا باللائمة على الحكومة لتحركها البطئ للغاية.