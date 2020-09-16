الكويت تحدد الإجراءات الواجبة على موظفيها الوافدين ممن تعذرت عليهم العودة

أصدر وكيل وزارة التربية الكويتية بالإنابة فيصل المقصيد، تعميما بشأن الإجراءات الواجب اتباعها للموظفين غير الكويتيين الذين غادروا البلاد، وتعذرت عليهم العودة لمباشرة العمل عقب انتهاء إجازتهم بسبب حظر الطيران.

وذكرت (التربية) الكويتية -في بيان صحفي اليوم الأربعاء- أنه فيما يتعلق بالموظفين (غير الخاضعين) لنظام العطلات المدرسية، فإن الموظف الذي غادر الكويت في إجازة دورية قبل 12 مارس الماضي، وتعذرت عليه العودة لمباشرة العمل بسبب حظر الطيران، فإنه يعتبر في فترة العطلة الرسمية وأيام الراحة التي قررها مجلس الوزراء الكويتي، ويستحق مرتبه خلال فترة تعطيل العمل.

وأوضحت أنه يجوز للموظف الذي غادر الكويت عقب انتهاء تعطيل العمل في الجهات الحكومية، واستمرار تعذر عودته لمباشرة العمل، أن يطلب منحه إجازة دورية في حدود رصيده، ويجوز له طلب منحه احدى الإجازات المقررة قانونا، ومنها الإجازة الخاصة بدون مرتب، بما لا يجاوز حدها الأقصى 15 يوما.

وأضافت (التربية) الكويتية أنه يمكنه أيضا أن يطلب الإجازة هاتفيا أو بأي وسيلة أخرى، وفي حالة عدم توافر شروط منح أي نوع من أنواع الإجازات، فإن الموظف يعتبر منقطعا عن العمل بعذر قهري ولا يستحق مرتباته، عملا بقاعدة الأجر مقابل العمل.

وتابعت أنه فيما يتعلق بالموظفين (الخاضعين) لنظام العطلات المدرسية، فإن الموظف الذي غادر البلاد قبل تعطيل العمل، وتعذرت عليه العودة لمباشرة العمل بسبب حظر الطيران، فيطبق بشأنه ما تقرر للخاضعين لنظام العطلات المدرسية بشأن تعطيل عمل المعلمين، مع ما يترتب عليه من آثار.

ولفتت إلى أنه عقب انتهاء تعطيل العمل واستمرار تعذر عودة الموظف الذي غادر الكويت لمباشرة العمل، فإنه اعتبارا من تاريخ بداية عمل العاملين بالمدارس حسب المرحلة الدراسية وفق ما نصت عليه القرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، فإنه يجوز له طلب منحه احدى الإجازات المقررة قانونا، ومنها الإجازة الخاصة بدون مرتب، بما لا يجاوز حدها الأقصى 15 يوما.

وأشارت (التربية) الكويتية الى أنه يمكن أن يكون طلب الإجازة هاتفيا أو بأي وسيلة أخرى، وفي حالة عدم توافر شروط منح أي نوع من أنواع الإجازات، فإنه يعتبر منقطعا عن العمل بعذر قهري ولا يستحق مرتباته، عملا بقاعدة الأجر مقابل العمل.